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27 июля 201816:11

В Череповце отловили уклониста из Вытегры, одетого в женское платье

фото: Russian Look

Сотрудниками Росгвардии в Череповце были остановлены для проверки документов двое юношей и девушка, которая показалась правоохранителям странной. Росгвардейцы попросили их предъявить документы, но девушка не смогла сообщить свои данные. Для установления личности ее доставили в отдел полиции.

После процедуры дактилоскопирования было установлено, что "девушка" на самом деле — мужчина, житель города Вытегры 1996 года рождения. Кроме того, быстро выяснилось, что 22-летний гражданин находится в розыске как уклонист от призыва на военную службу, сообщает РИА Новости.

Правда, во вневедомственнрой охране Вологодской области не смогли уточнить, переоделся ли он в девушку, чтобы избежать призыва в армию, или же изменил свой внешний вид по другим соображениям.

Росгвардейцы попросили их предъявить документы, но девушка не смогла сообщить свои данные. Для установления личности ее доставили в отдел полиции. После процедуры дактилоскопирования было установлено, что "девушка" на самом деле — мужчина, житель города Вытегры 1996 года рождения.

Кроме того, быстро выяснилось, что 22-летний гражданин находится в розыске как уклонист от призыва на военную службу, сообщает РИА Новости.

Правда, во вневедомственнрой охране Вологодской области не смогли уточнить, переоделся ли он в девушку, чтобы избежать призыва в армию, или же изменил свой внешний вид по другим соображениям.

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