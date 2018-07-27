Артем Дзюба и Олег Шатов заявлены за "Зенит" на новый сезон

Экс-чемпионы России по футболу из питерского "Зенита" опубликовали заявку команды на новый сезон российской премьер-лиги. Проведшие минувший год в аренде Артем Дзюба и Олег Шатов заявлены за основной состав, купленный в "Тосно" Антон Заболотный начнет год в "Зените-2".

Дзюба составил с аргентинцем Себастьяном Дриусси пару нападающих, пока Александр Кокорин долечивает травму и не заявлен за клуб. Вместе с Кокориным в список травмированных входят Юрий Жирков и Эмануэль Маммана.

В основу "Зенита" тренерским штабом Сергея Семака внесены вратари Андрей Лунев, Юрий Лодыгин и Михаил Кержаков, а также защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Миха Мевля и Эльмир Набиуллин.

Вместе с Шатовым в линии полузащиты пока числятся Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер, Роберт Мак, Эмилиано Ригони, Эрнани и Далер Кузяев.

За "Зенит-2", выступающий в Футбольной национальной лиге, кроме Заболотного заявлены Александр Анюков, Илья Скроботов и Евгений Чернов.