Машина военной автоинспекции попала в ДТП в центре Петербурга. Видео

Внедорожник военной автоинспекции столкнулся с легковым автомобилем на Кронверкской набережной – регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей вечером в минувшую среду, 25 июля.

Водитель машины, из которой велась съемка, начал поворот налево через "разрыв" в дорожной разметке. В этот момент в него врезался автомобиль ВАИ, двигавшийся с включенными спецсигналами по полосе встречного движения.

После ДТП джип оказался в опасной близости от пешеходов, пересекавших проезжую часть по "зебре", но, по счастью, никого не задел.

В результате инцидента обошлось без пострадавших.