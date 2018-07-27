Moscow River Cup. Анастасия Потапова в полуфинале турнира

На проходящем в Москве турнире Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup начались матчи 1/4 финала. 17-летняя россиянка Анастасия Потапова выиграла дерби у соотечественницы Валентины Ивахненко, пробившейся в основную сетку из квалификации.

Потапова и Ивахненко выбирали, кто из них останется единственной хозяйкой состязаний на стадии полуфинала. Анастасия выиграла в трех партиях – 1:6, 6:3, 6:2. Второй полуфиналисткой стала без игры представительница Белоруссии Александра Саснович, соперница которой латвийка Анастасия Севастова снялась из-за травмы.