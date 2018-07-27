Пользователи "Твиттера" выбирают самые невыносимые слова в мире

Зарубежные "Твиттер"-блогеры запустили флешмоб #3WordsICannotStand ("Три слова, которые я не выношу), чтобы выяснить самые ненавистные слова на планете. Помимо имен политических лидеров, в топ попали "Сейчас утро понедельника", "Мы можем поговорить?" и "Пива больше нет".

Среди лидирующих слов и словосочетаний оказались имена известных политиков, например, весьма популярен нынешний президент США.

#3WordsICannotStand Donald James Trump — 🖕🏻Aunt Crabby calls Bullshit 🖕🏻 (@DearAuntCrabby) 26 июля 2018 г.

Далее идут выражение, связанные с работой и окончанием отдыха.

"Пора за работу"

"Наступило утро понедельника"

"Выходным пришел конец"

Также пользователи "Твиттера" любят выпивать и вкусно есть, а вот перспектива пойти в спортзал вызывает у них ужас.

"Еды больше нет"

"Пиво полностью закончилось"

"Диета и упражнения"