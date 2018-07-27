Путин сообщил о большой ошибке Вашингтона и готовности встретиться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в Москву, но готов приехать на встречу с ним и в Вашингтон, главное, чтобы были созданы условия для работы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР.

Он подчеркнул, что у Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи и Москва готова к ним.

Путин отметил, что американские попытки использовать доллар, как средство для давления на Россию являются стратегической ошибкой, поскольку это подрывает доверие к валюте США.

Президент РФ считает, что поскольку в 2021 году заканчивается действие договора СНВ-3, России и США необходимо договорится о продлении сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений.

Говоря о положительных сторонах Трампа, Путин назвал его стремление исполнять обещания, в первую очередь американским избирателям. Он напомнил, что предшественники нынешнего президента США, как правило, быстро забывали то, что они обещали народу, когда шли на выборы".