Расширять БРИКС пока не планируется

Увеличивать число стран БРИКС пока не планируется, сообщил президент РФ Владимир Путин. Пока будет использоваться формат БРИКС плюс аутрич, отметил он.

"Увеличивать сейчас формально число членов БРИКС пока мы не планируем, потому что те форматы, которые сложились, показывают свою эффективность", — пояснил российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР. Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Одним из основных пунктов декларации, принятой на саммите, Путин назвал неприятие экономических санкций и применении силы в нарушении устава ООН. Также смысл документа заключается в недопущении гонки вооружений в космосе и поддержке астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии.

Путин также сообщил, что лидеры стран БРИКС положительно восприняли его предложении активнее участвовать в гуманитарных акциях в Сирии.