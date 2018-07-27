Жених отправился за невестой по встречной полосе оживленной магистрали в Калининграде

В сети размещены кадры грубого нарушения правил дорожного движения, произошедшего, по данным издания "Клопс.Ru", в пятницу, 27 июля на Московском проспекте в Калининграде.

"Чтоб вы понимали, мы на "встречке", ребят. У нас свадьба, мы едем за моей невестой, будущей женой", — на записи, опубликованной в Instagram, видно, как автомобиль, в котором находился мужчина, отрекомендовавшийся женихом, движется по встречной полосе.

Другие автомобилисты, обнаружившие на своем пути нарушителей, были вынуждены сворачивать в сторону.

О реакции правоохранительных органов пока не сообщается, однако известно, что СМИ уже направили официальное обращение в ГИБДД.