Таиландского телеведущего сняли с эфира из-за "диктатора" Эрдогана

В Таиланде телеведущего сняли с эфира после того, как в новостной программе он назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "диктатором". Инцидент произошел на цифровом телеканале Digital TV 28.

В одной из спортивных программ ведущий упомянул оскорбления на национальной почве в адрес игрока сборной Германии по футболу, гражданина Германии турецкого происхождения Месута Озиля. Тогда, накануне чемпионата мира по футболу были опубликованы фотографии, на которых он запечатлен с президентом Турции. После этих публикация футболист ушел из сборной. Ведущий назвал турецкого президента "диктатором, строящим дворцы из 1000 комнат, фальсифицирующим выборы и преследующим журналистов".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в центре скандала оказался ведущий Пхирапхо Эариякун. После произнесенных им в эфире слов руководство медиахолдинга Третьего национального телеканала Таиланда, в который водит данный канал, препроводило его в посольство Турции. Там телеведущий принес личные извинения послу Турции в Таиланде Эврену Дегделену Агкуну.

Известно, что инициатором наказания стала таиландская мусульманская общественная организация Фонд "Мусульмане за мир".