27 июля 201816:37
РФС продлил контракт с наставником сборной Черчесовым
Российский футбольный союз официально объявил о подписании нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Договор заключен на два года с возможностью продления на такой же срок. Перед наставником национальной команды ставится задача выхода на Евро-2020.
Черчесов поблагодарил руководство РФС за доверие и заявил, что рад продолжить работу с национальной командой. Также он отметил, что тренерский штаб сборной будет выполнять свою работу с достоинством, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Ранее исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев заявил, что тренерский штаб будет получать 2,5 миллиона евро без учета бонусов.
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