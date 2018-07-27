Пытки в ярославской колонии: Калашников отправлен под домашний арест

Арестован седьмой фигурант дела об издевательствах над заключенным в ярославской колонии. По решению Заволжского районного суда Ярославля заместитель начальника колонии №1 Иван Калашников помещен под домашний арест до 1 августа. Если следствие предъявит обвинение до этого срока, арест ему будет продлен до 20 сентября, передает РИА Новости.

По ходатайству адвокатов заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не разглашать сведения, составляющие врачебную тайну.

Ранее в СИЗО на 2 месяца отправились 6 сотрудников колонии: Игорь Богданов, Сергей Ефремов, Алексей Боровкин, Сергей Драчев, Максим Яблоков и Дмитрий Соловьев. Вопрос об аресте Ивана Калашникова выносился на обсуждение еще 25 июля, однако тогда судья продлил ему срок задержания, чтобы следствие предоставило более убедительные доказательства для его ареста.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН было возбуждено после публикации в Интернете видеозаписи с пытками осужденного Евгения Макарова. Все участники инцидента были установлены. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.