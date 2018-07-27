Захарченко не был ранен, он перенес плановую операцию

У главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко была плановая операция, а информация о его ранении не соответствует действительности. Об этом сообщили в администрации главы ДНР.

Как уточняет РИА Новости, Захарченко сделали плановую операцию, связанную с последствиями тяжелого ранения в Дебальцеве в 2015 году.

По словам его коллег, глава ДНР уже приступил к работе в полном объеме.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава ДНР был ранен во время обстрела под Авдеевкой. В администрации ДНР ее назвали фейком.