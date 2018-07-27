Трамп поблагодарил Кима за выполненное обещание

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за выполнение обещания по возвращению останков американских солдат, погибших во время Корейской войны.

Об этом, как передает РИА Новости, Трамп заявил на пресс-конференции, подчеркнув, что уверен в том, что глава Северной Кореи продолжит выполнять своё обещание.

Данное обещание Ким Чен Ын дал во время встречи с американским президентом в Сингапуре 12 июня 2018 года.

27 июля транспортный самолет ВВС США С-17 вылетел из КНДР на американскую авиабазу Осан в Южной Корее с останками 55 военнослужащих США на борту. Общее количество погибших, пропавших без вести и попавших в плен во время войны в Корее 1950-1953 годах американских солдат оценивается в 37 904 человек.

При этом, как сообщает "Интерфакс" Ким Чем Ын посетил два кладбища военных ветеранов в честь 65-летия окончания военных действий на Корейском полуострове в 1953 году. Это давняя традиция руководства КНДР.