Исчезновение журналиста АиФ: возбуждено дело

По факту исчезновения журналиста "АиФ" Сергея Горячева Следственный комитет возбудил уголовное дело. По какой именно статье возбуждено дело, в СК не уточнили, передает РИА Новости.

Горячев приехал в Нижний Новгород в командировку на кинофестиваль. Последний раз его видели 21 июля – он выходил из гостиницы "Шератон", после этого на связь он не выходил, телефон журналиста отключен.

К поискам Горячева присоединились волонтерские организации, они работают вместе с полицией и Следственным комитетом.