Крымчанам, чьи паспорта не признали финны, выдадут мидовские документы

Российское консульство выдаст семье Наталии Кушнаренко из Крыма, документы которой не признала Финляндия, новые мидовские паспорта. Они не привязаны к Крыму и никаких проблем с ними возникнуть не должно.

Как рассказала РИА Новости Кушнаренко, российское консульство связалось с ней 26 июля, и буквально на днях молодые люди ждут новые документы.

Семья Наталии Кушнаренко и Михаила Бережного с двумя детьми переехала в Финляндию из Симферополя в сентябре 2017 года по визам, полученным в генконсульстве Финляндии в Петербурге. Тогда же они подали заявление на вид на жительство. Однако 29 июня 2018 года семья получила уведомление от миграционной службы Финляндии, что их паспорта "являются недействительными, так как были выданы в Крыму".

Финляндия переход Крыма в юрисдикцию России не признает. Российские дипломаты пообещали помочь семье Кушнаренко в данном вопросе.