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Глобальное потепление и климат Земли 36 минут назад

Новости Наука

27 июля 201817:47 Евгения Ефимова

Паук-волк может смягчить последствия изменения климата в Арктике

Основной добычей пауков-волков являются 0,6-сантиметровые ногохвостки.
Фото Global Look Press.

Крошечный паук-волк семейства Lycosidae, длина которого достигает не более 1,25 сантиметра, может, как это ни странно, оказывать большое влияние на арктический климат, заявили американские исследователи.

Когда температура повышается, агрессивные, устраивающие засаду пауки меняют свой рацион питания: они начинают поедать друг друга, а не других существ – ногохвосток. Последние держат под контролем особые грибы, выделяющие парниковые газы.

В результате членистоногие могут косвенно сокращать парниковые газы над Арктикой и сохранять регион более холодным.

Основной добычей пауков-волков, как уже отмечалось выше, являются 0,6-сантиметровые ногохвостки, которых они выслеживают или устраивают им засаду.

Ногохвостки, в свою очередь, питаются почвенными грибами, которые выделяют мощные парниковые газы (углекислый газ и метан), когда они поедают разлагающиеся растения и животные.

Чтобы увидеть, как пауки могут влиять на климат, биолог Аманда Колц (Amanda Koltz) и её коллеги из Университета Вашингтона в Сент-Луисе разбили лагерь в Тулике, штат Аляска, у подножия хребта Брукс.

В течение нескольких недель исследователи собрали сотни пауков-волков из-под камней и брёвен, а затем поместили их в 30 1,5-метровых ограждениях. В половине таких загородок учёные установили подогреватель, который поднимал температуру примерно на 2 градуса по Цельсию. Таким образом, они имитировали последствия потепления климата.

В разных ограждениях присутствовало различное количество пауков. Специалисты на 14 месяцев оставили такие участки с пауками, а затем вернулись, чтобы посмотреть, что стало с экспериментальными экосистемами.

Колц предполагала, что большее количество пауков приведёт к уменьшению численности ногохвосток. Собственно, так и получилось на участках с нормальной температурой.

Между тем в искусственно подогреваемых "вольерах", где находилось большое количество пауков-волков, ногохвосток было намного больше ожидаемого.

Кроме того, в таких экосистемах значительно сократилось количество грибов и разложившегося растительного вещества, что теоретически также уменьшению выбросы парниковых газов, пишут авторы работы.

По мнению Колц, когда большое количество местных пауков находятся в непосредственной близости в условиях повышения температуры, они начинают чаще конкурировать между собой, бороться и поедать друг друга, а также других пауков, охотящихся на ногохвосток.

В результате таких сражений пауки начинают уделять внимание друг другу, а не своим непосредственным жертвам, поэтому сами ногохвостки могут съедать большее число грибов, что предотвращает распад органического материала, выпускающего парниковый газ.

 

Колц говорит, что изменения в отношениях хищника и жертвы, а также их влияние на почву может выступать в качестве буфера против потепления в Арктике.

"Многие ненавидят пауков, а между тем они играют важную роль в экологии", — заключает Колц.

Теперь исследователи намерены и далее изучать этот вопрос, а также выяснить, насколько уменьшает количество парниковых газов в результате изменения рациона питания крошечных пауков.

Результаты работы представлены в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) выяснили, что экскременты морских птиц замедляют глобальное потепление.

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