У посольства Словакии в Москве ранен полицейский

В Москве неизвестный напал с ножом на полицейского, охранявшего посольство Словакии, передает "Интерфакс@. Мужчина 25-30 лет нанес полицейскому несколько ранений и скрылся.

В городе введен план "Сирена", полиция выясняет информацию о произошедшем.

Источник сообщил РИА Новости, что пострадал командир взвода полиции по охране посольств и консульств.