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27 июля 201818:24 Марина Громова

Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги

До недавних пор историческое здание на Арбате принадлежало олигарху-банкроту Исмаилову, но теперь его кредиторы распродают имущество. Именно в "Праге" Чехов праздновал премьеру "Чайки", Репин устраивал банкет по случаю восстановления картины "Иван Грозный", а Толстой читал публике свое "Воскресение". Во сколько оценили легенду?

На вывеске ресторана "Прага" все еще красуется фирменный знак Тельмана Исмаилова — черный скорпион, — но шумных гуляний на зависть всем не слышно. Бывший владелец группы компаний АСТ в бегах.

Уже несколько лет ресторан закрыт — официально. Но на особых условиях гостей здесь все-таки принимают. На парковке — очень дорогие автомобили. Как и раньше, пообедать в "Праге" могут позволить себе далеко не все.

Богато убранные залы — "Посольский" с гербами и атлантами, "Московский" с диорамой города. На потолке — лепнина и роспись, хрустальные люстры. Ковры, позолота и мрамор: белый, зеленый — все оттенки роскоши.

Хотя когда-то на этом месте была забегаловка. В 1896 году купец Тарарыкин выиграл трактир на бильярде. Здание надстроили, расширили, а на крыше разбили зимний сад.

"До революции здесь практически весь бомонд и вся интеллигенция была. Репин отмечал восстановление знаменитой картины "Иван Грозный и сын его Иван", когда изрезал ее один старообрядец. Есенин, Белый. Маяковский сочинил стихи, посвященные "Праге". Писателей очень много было тут, конечно, самых знаменитых. Ну, Горький, конечно", — говорит историк, краевед Артем Задикян.

А еще "Прага" — это комплексные обеды за рупь двадцать пять — иногда их могли позволить себе студенты — и, конечно, вкус детства.

"Мы с моей бабушкой через собачью площадку ходили сюда, в ресторан "Прага", чтобы есть знаменитый торт "Прага". Это были редкие дни, когда я не получал двойку и мне разрешали какое-то развлечение, — вспоминает телеведущий Михаил Ширвиндт. — Ничего общего с тем тортом "Прага" это не имеет — это просто какой-то коржик".

У легенды есть создатель — Владимир Гуральник, 54 года он проработал в Праге кондитером.

"Если подсчитать, десятки тонн мы изготовляли этих тортов "Прага". Особенно под праздники — постоянно люди записывались, стояли в очереди, чтобы получить этот торт "Прага". Во многих ресторанах выпускают торт "Прага" — ну, название только, я так считаю. Даже по внешнему виду — это такая небрежная глазировка и все прочее. Ну, у каждого свой вкус. Но я считаю, "Прага" есть "Прага", — говорит он.

Вместе со зданием с молотка уйдет бесценная история ресторана и ее гостей. Как втайне от отца здесь играла свадьбу 32-летняя дочь Брежнева, а при Сталине обедали агенты НКВД. Стартовая цена — 2,2 миллиарда рублей — привлекательная, говорят эксперты.

У "Праги" уникальное расположение — рядом Новый и Старый Арбат, Бульварное кольцо. Площадь — три тысячи квадратных метров. К тому же покупатель сам вправе решать, что делать с "Прагой". Вместо ресторана здесь могут открыть отель или торговый центр.

Текст: "Вести-Москва"

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