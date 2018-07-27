"Спартак", ЦСКА и "Локомотив" проявляют интерес к Роману Еременко

Экс-футболист московского ЦСКА Роман Еременко, дисквалифицированный в октябре 2016 года за применение допинга, оказался в центре внимания многих российских клубов. Помимо его бывшей команды к полузащитнику проявляют интерес столичные "Спартак" и "Локомотив", а также "Краснодар".

Срок дисквалификации Еременко истечет в первых числах октября 2018 года. 31-летним футболистом также интересуются два китайских клуба, которые сделали Роману очень выгодные предложения, сообщает Чемпионат.com.

Кроме того, футболист сборной Финляндии может оказаться в Италии, где существуют варианты трудоустройства.