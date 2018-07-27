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27 июля 201819:15

Тарифным регулированием продолжит заниматься ФАС

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Российское правительство решило сохранить за Федеральной антимонопольной службой полномочия по регулированию тарифов. При необходимости вопрос о передаче этих полномочий Минэкономразвития может быть рассмотрен через полгода.

Как пояснил ТАСС первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, ФАС готова урегулировать эти вопросы и снять озабоченности авторов идеи его передачи Минэкономразвития.

Как напоминает "Интерфакс", в начале июня глава и акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, совладелец НЛМК и транспортно-логистических активов Владимир Лисин и президент "Транснефти" Николай Токарев направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением передать полномочия по регулированию тарифов от ФАС, работой которой они были недовольны, к Минэкономразвития.

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