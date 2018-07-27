27 июля 201818:50
Форвард "Спартака" Адриано не сыграет с "Оренбургом" из-за травмы
Нападающий столичного "Спартака" Луис Адриано не примет участия в стартовой игре красно-белых против "Оренбурга", которая состоится 28 июля в Москве. Об этом сообщил главный тренер спартаковцев Массимо Каррера, заявивший, что форвард получил травму во время подготовительных сборов.
"В одном из матчей на сборах Луис Адриано потянул мышцу. Завтра мы его не увидим. Он работает индивидуально, выполняет упражнения", — цитирует Карреру РИА Новости.
Встреча первого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Оренбургом" пройдет 28 июля на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.
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