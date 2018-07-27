Головин: ЦСКА осуществил мечту маленького сибирского мальчика

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Головин, подписавший 27 июля контракт с французским "Монако" на пять лет, заявил, что благодарен бывшему клубу за исполнение детской мечты. Также 22-летний футболист признался, что продолжит болеть за красно-синих.

"Уехав из дома, я прошел тяжелый период адаптации, но затем моя карьера шла только по нарастающей. Клуб поверил в меня и осуществил мечту маленького сибирского мальчика, который грезил большим футболом", — приводит слова Головина официальный сайт армейцев.

Кроме того, футболист поблагодарил болельщиков за поддержку и пообещал болеть за команду в дальнейшем и радоваться ее успехам.

Напомним, что "Монако" подписал Головина на пять лет. Пресс-служба ЦСКА заявила, что сумма трансфера стала рекордной для клуба. Ранее сообщалось, что за футболиста французы заплатили 30 миллионов евро.