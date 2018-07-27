Словенец Роглич стал победителем очередного этапа "Тур де Франс"

Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Lotto NL-Jumbo стал победителем 19-го этапа многодневки "Тур де Франс". Он проехал дистанцию 200,5 километра за 5 часов 28 минут 17 секунд​​​. Вторым добрался до финиша британец Герайнт Томас. В тройке лучших оказался и француз Ромен Барде.

Российский велогонщик Ильнур Закарин, выступающий за команду Katusha Alpecin, был на финише десятым.

В генеральной классификации на первом месте по-прежнему находится британец Герайнт Томас из команды Sky. Закарин расположился на десятой строчке с отставанием от лидера в 11 минут 49 секунд.