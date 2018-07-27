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27 июля 201820:42 Денис Давыдов

Итоги саммита БРИКС: Путин отметил подрыв доверия к доллару

Россия не собирается отказываться от доллара как универсальной резервной валюты, если этому не будет препятствовать Вашингтон, рассказал Владимир Путин, подводя итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге. В центре всех встреч было строительство нового справедливого миропорядка. Президент Путин затронул и тему отношений с Трампом.

Фотографам этот снимок было сделать непросто — почти три десятка человек на групповом фото. Сразу видно, что БРИКС не закрытый клуб для избранных. К диалогу приглашают друзей и партнеров.

"Преимущество БРИКС заключается в том, что здесь гораздо меньше бюрократии, чем во многих других подобных объединениях. Все вопросы решаются с полным уважением к интересам всех участников этой организации. Увеличивать сейчас формальное число членов БРИКС пока мы не планируем, но это не значит, что организация является закрытой, что двери закрыты — нет, просто это вопрос, как у нас в народе говорят, с кондачка не решается, нужно как следует это проработать", — заявил президент России Владимир Путин.

Тем более, что к диалогу открыты. Не упуская момента, лидеры общаются друг с другом на ногах. Этот саммит в ЮАР отличает большое число приглашенных из соседних африканских стран.

"Россия всегда уделяла приоритетное внимание развитию отношений с государствами Африки. Эти отношения основываются на многолетних традициях дружбы и взаимопомощи. Мы прорабатываем идею проведения саммита Россия-Африка с участием глав африканских государств", — сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что за прошлый год товарооборот России с африканским странами вырос на 25 процентов. Рынок континента вообще один из самых динамично растущих. Приглашенным на БРИКС лидерам Намибии, Габона, Анголы, Сенегала, Зимбабве явно приятно партнерство с клубом ведущих экономик мира.

"Когда мы вернемся к себе домой, мы вернемся с ощущением, что в будущем всех нас ждут лучшие дни в духе солидарности и справедливости", — объясняет Роберт Мугабе, президент Зимбабве.

Африканские делегации, конечно, добавили красок в строгий дресс-код деловых костюмов: пестрые шарфы, галстуки, кто-то даже в шляпе пришел. Причем шли так неспешно, что почетный караул успевал заскучать — прямо на посту доставали телефоны, чтобы развлечься. Кому пришлось побегать, так это протокольным службам. В кабинетах то и дело менялись флаги для двусторонних встреч.

БРИКС за диалог с похожими площадками. Именно поэтому за столом Реджеп Эрдоган. Турция председательствует в Организации исламского сотрудничества. Еще приехали лидеры Аргентины, Ямайки. Обращаясь к гостям, глава КНР Си Цзиньпин призвал еще больше расширять сотрудничество.

"Мы должны расширить сотрудничество БРИКС, чтобы создать новый тип международных отношений на основе справедливости, когда выигрывают все. Мы должны учитывать региональные вопросы и делать мир более справедливым", — призвал Си Цзиньпин, председатель КНР.

"Существующий глобальный порядок учитывает интересы только небольшого числа счастливых стран и забывает о большинстве. Необходимо менять систему, учитывая новые условия жизни. В противном случае мы не выйдем из замкнутого круга", — отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Кстати, накануне в Йоханнесбурге у Путина и Эрдогана была двусторонняя встреча. Вечером российский лидер пошутил, что примет приглашение турецкого коллеги сходить в ресторан, после того как Анкара откроет свой рынок для отечественного мяса. Суток не прошло, как появилось сообщение о поставке первой партии. Осталось дождаться, когда президенты вместе пойдут ужинать.

Не дают журналистам покоя и отношения Путина с Трампом. На пресс-конференции президента спросили: как ему кажется, выполнит ли американский коллега предвыборное обещание наладить сотрудничество с Россией?

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, данных, прежде всего, избирателям. А что касается встречи, я прекрасно понимаю, что сказал президент Трамп, у него есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому, но нужно, чтобы были условия соответствующие. Мы готовы к таким встречам, мы готовы пригласить президента Трампа и в Москву. Пожалуйста, он имеет, кстати говоря, такое приглашение, я ему об этом говорил. Я готов и в Вашингтон приехать, но повторяю еще раз, если будут созданы соответствующие условия для работы. А в целом у нас будут контакты в ближайшее время, в том числе, на площадках международных различных мероприятий, скажем, на "двадцатке". Несмотря на все сложности, жизнь продолжается, и контакты наши продолжаются", — ответил президент России Владимир Путин.

Накануне саммита БРИКС сообщалось, что российский президент поделится с коллегами подробностями его переговоров с Дональдом Трампом. Во время сегодняшней встречи лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, иранскую ядерную программу, прошлись по всем ключевым темам мировой повестки.

"Говорили, конечно, и о Сирии, и коллеги восприняли положительно наше предложение активнее участвовать в гуманитарных операциях, в помощи сирийскому народу", — рассказал Владимир Путин.

Важнейшая для БРИКС тема — расчет в национальных валютах. Об этом говорят не первый год, но, пожалуй, сейчас вопрос встал как никогда остро. Такой всем привычный универсальный доллар за океаном пытаются превратить в оружие, угрожая финансовым институтам многих стран.

"Вот совсем недавно, еще несколько лет назад, никому в голову не приходило, что такие инструменты могут быть использованы в политической борьбе, в сфере политической конкуренции. Все исходили из того, что политика политикой, или, как у нас шутят, война войной, а обед по расписанию. Так и здесь. Противоречия противоречиями, а в сфере экономики есть некоторые вещи, абсолютно стабильные и неприкасаемые. Оказалось, что это не так. И платежные системы используются как политический аргумент в политических спорах при разрешении противоречий, и валюта используется, и так далее. На мой взгляд — это совершенно очевидные вещи — это наносит ущерб доллару как резервной мировой валюте. Подрывает доверие, вот в чем дело. Если бы этого не было, не было бы желания уже ни у одной страны, а у десятков стран задумываться о других вариантах. Мы не собираемся делать никаких резких движений, не собираемся отказываться от доллара. Мы применяем его и будем применять настолько, насколько финансовые власти Соединенных Штатов не будут препятствовать использованию доллара", — объяснил президент России Владимир Путин.

В БРИКС подчеркивают: они за стабильность и мир на планете. Именно поэтому дальше собираются наращивать культурное, гуманитарное сотрудничество. Договорились, что у объединения появится свой кинофестиваль, а возможно и спортивный фестиваль. БРИКС продолжает расти и разносторонне развиваться.

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