Самая длинная за 20 лет: депутаты закрыли весеннюю сессию
Государственная дума завершила весеннюю сессию. Приняты десятки законов, среди которых значительную часть составляют социально-направленные документы (повышение МРОТ, защита прав участников долевого строительства, расширение списка редких заболеваний, лекарства, которые закупаются из бюджета). Сессия была самой продолжительной за последние годы. По признанию депутатов, им приходилось работать в очень напряженном режиме. Тем не менее, многие готовы отказаться и от положенного отпуска.
Самая длительная по датам и самая напряженная по количеству проведенных в зале часов сессия Государственной думы за последние 20 лет. Депутаты закрывали заседание стоя, под звуки государственного гимна, слова — по традиции — вывели на табло для голосования.
Именно на эту сессию пришлось утверждение нового состава правительства и нового главы счетной палаты. Целый пакет законопроектов, который обеспечивает выполнение тезисов послания президента Федеральному собранию. "Работа над законопроектами, которые реализуют Послания, крайне важна, учитывая, что они формируют основу для достижения национальных целей, определенных майским указом президента нашей станы, — отмечает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. — Это рост реальных доходов граждан и пенсии выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет".
Промежуточные итоги парламентской партийной деятельности подвели сегодня и лидеры фракций. Редкий случай — к прессе перед заседанием сегодня выходили не по одному, как чаще всего бывает, а целыми группами — в окружении соратников.
"Мы предложили 12 законов, — рассказывает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. — По этим законам можно завтра иметь бюджет 25-27 триллионов, и мы нашли все источники".
"Нас — всего 23 человека, но по количеству внесенных законопроектов за весеннюю сессию мы — на втором месте, — отмечает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. — Мы внесли 122 законопроекта".
"Мы все, что требуется в пользу граждан, поддержали, — говорит в свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — И повышение минимальной оплаты труда. И перевод работы с дольщиками по ипотеке в банковские структуры".
Полноценно отдохнуть, впрочем, депутатам вряд ли удастся. В начале сентября в стране — очередной единый день голосования, выборы разных уровней во многих регионах, и партии, естественно, будут к ним готовиться.
Больше, чем на месяц, сессионный зал Государственной думы опустеет, но работа в кулуарах и кабинетах продолжится. Законодательное творчество — процесс непрерывный, тем более, когда документы напрямую влияют на дальнейшее развитие страны.
Депутаты фракции "Единая Россия" сегодня вообще объявили, что в отпуска уходить не будут. Постепенно начинается работа над проектом бюджета, которая не терпит отлагательств.
"Очень четко должны быть прописаны все разделы, иначе тех показателей экономического роста, показателей благосостояния, показателей, направленных на изменение качества жизни граждан, не будет достигнуто, — поясняет заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. — Мы должны сделать все, чтобы именно ключевые показатели были направлены на решение всех вопросов, поставленных президентом".
Вернутся в зал заседаний парламента депутаты теперь только 11 сентября, когда торжественно будет открыта уже пятая, осенняя сессия Государственной думы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Трамп готов прилететь в Москву
- Макаревича позвали в Крым
- Состояние Кобзона назвали "стабильно тяжелым"
- Президент Эквадора: Ассанжу придется покинуть посольство
- Корреспондент АиФ пропал во время командировки в Нижний
Самое читаемое
-
Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части
- В России собираются ужесточить правила выезда за рубеж
- Прокуратура утвердила обвинение бывшей жене Джигарханяна
- Владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд
- Названо самое качественное и вкусное масло
Авто.Вести.Ru
-
Внедорожная версия Lada Xray: первые подробности
- aguar назвал российские цены на электрический кроссовер I-Pace
- Цены на бензин в России по-прежнему растут
- Mercedes-Benz представил самый компактный седан (он будет и в России!)
- Путин снова пересел на Mercedes
Экономика
-
Банк России оставил ключевую ставку на уровне 7,25%
- Сенат США проголосовал за снижение пошлин на сотни китайских товаров
- Внешние долги уронили курсы валют Таджикистана и Украины
- Евро "выпал в осадок" после заседания ЕЦБ
- Куда поехать на День ВМФ: 5 популярных городов России
Недвижимость
-
Странные дома: кто живет в доме-крокодиле
- В Барнауле продали квартиру с мумией
- Самолет в джунглях превратили в отель
- Дача за миллион: что получит покупатель
- Booking.com больше не работает в Крыму
Вести.Медицина
-
Как определить, есть ли в рыбе паразиты
- Сахар улучшает память. Но только после 60-ти
- Химикаты в фастфуде и упакованных продуктах токсичны для детей
- 5 вещей, которые женщины не должны делать со своей грудью
- Есть вопрос: чем опасна отбеливающая зубная паста
Вести в 20.00
-
Американцы напуганы мячом Путина
- Сирийцы взяли под контроль границу с Израилем
- БРИКС: отпечаток в истории
Москва 24
-
Депутат Сергей Жигарев и модель Ольга Синтюрева встретились на очной ставке
- Подозреваемый в убийстве девочки в Серпухове ранее проходил стажировку в милиции
- Тимати и Егора Крида могут арестовать на 15 суток
- Момент падения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
- В Москве схвачены 19 работников автосалонов, "кинувших" покупателей на 50 миллионов
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Asus ZenFone Max Pro (M1): долгожитель на чистом Android
- Назван iPhone, который меньше всего дешевеет при перепродаже
- Знакомьтесь: Fuchsia. Всё о главном кандидате на смену Android
- Xiaomi Mi A2 на чистом Android: "гуглофон" по-китайски
- "Умная" автоматизация в масштабах мегаполиса
- Секретный смартфон Samsung сняли на видео
Вести-Москва
-
Москву назвали мировым лидером по оказанию электронных услуг населению
- В столице завершен первый этап реконструкции Калужского шоссе
- Легенда с молотка: знаменитый ресторан "Прага" выставлен на торги
- Арбузы даже на обочинах: где их не стоит покупать
- Выходные в столице: китайский фестиваль, забег по Москве и много музыки
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро
- Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми
- Искусственные эмбрионы грызунов достигли ключевого этапа развития
- "Вычислена" самая большая в истории нога динозавра
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тайная любовница олигарха: загадочная смерть участницы реалити-шоу
- Телефонные разговоры Кержаковых: новые пугающие подробности
- Русская мать умоляет спасти ее сына из африканской тюрьмы
- Любовница Караченцова: "Он обещал, что уйдет от жены"
Телеканал "Культура"
-
"Творческих планов - громадье". Интервью с Владимиром Васильевым
- Глыба в литературе. Владимир Маяковский
- Назван фильм, который откроет 75-й Венецианский кинофестиваль
- "Линия жизни" Нани Брегвадзе