Кровавая Луна и Великое противостояние: ночное небо покажет редчайшее представление
Когда Марс, вступая в противостояние с Солнцем, "жмется" к Земле, Луна предпочитает "спрятаться" в тени. Такое случается всего несколько раз за столетие, и сегодня именно тот день, когда планеты предстанут перед наблюдателями в неожиданном свете. Для тех, кто мечтает разглядеть Марс поближе, лучше не упускать шанс: в противостоянии планета максимально сближается с Землей, оптически увеличиваясь в 5 раз. В "красное" сегодня же по редчайшему совпадению оденется и спутник нашей планеты — так называемая кровавая Луна полностью уйдет в земную тень.
Три небесных тела — Солнце, Земля и Марс — сегодня расположены точно на одной линии. А еще Марс оказывается на кратчайшем расстоянии от нашей планеты — около 58 миллионов километров. Это и называется Великим противостоянием, такое случается раз в 15 лет. А в сочетании с полным лунным затмением — раз в несколько тысячелетий.
"Во-первых, это лунное затмение будет самым продолжительным во всем XXI веке — 1 час 43 минуты. А с Великим противостоянием Марса это чисто случайное совпадение. Эти орбиты никак друг с другом не связаны. Вот такое совпадение, конечно, очень редкое", — рассказывает Дмитрий Цветков, научный сотрудник ГАИ имени П.К.Штернберга.
Для мирового научного сообщества это знаменательное событие. Сразу после заката взоры астрономов устремятся в небо. Сегодня редчайший случай, когда можно будет хорошенько разглядеть Марс. В момент Великого противостояния его диаметр увеличивается в 5 раз. И на ночном небосклоне это будет не просто маленькая точка, а такая массивная яркая звезда. Не обязательно иметь телескоп. Берите простой бинокль и смотрите. Главное, чтобы не было облачности. Готовятся к астрономической ночи в Мадриде и Париже.
"Будет предостаточно времени, чтобы полюбоваться: красный цвет, момент входа и выхода из тени Земли, как Луна в эти моменты изменяет свою окраску. Представляете, это зрелище будет длиться несколько часов и доступно для половины мира", — говорит Паскаль Дешам, астроном парижской обсерватории.
Луну и Марс, стоящих на одной линии, можно будет наблюдать и на всей территории России. Правда, на Дальнем Востоке в этот момент уже наступит новый день, а вот в Сибири, на Урале и особенно в европейской части страны все будет видно очень хорошо. Новосибирские астрономы готовят оборудование, а в волгоградском планетарии настраивают телескоп-рефрактор.
"Сегодня между нами 406 тысяч километров — это максимальная дистанция между Землей и Луной. И поэтому она немножко меньше, немножко дальше, и будет дольше проходить через земную тень", — объясняет Кирилл Егоров, лектор обсерватории волгоградского планетария.
"Луна окрашивается в красный цвет при любом лунном затмении именно из-за того, что солнечный свет все-таки проходит к ней. Проходит, преломляется в атмосфере Земли, голубые цвета рассеиваются больше, а красный проходит лучше. Именно поэтому получается красноватый оттенок", — рассказывает Дмитрий Цветков, научный сотрудник ГАИ имени П.К.Штернберга.
Индуисты верят, что астрономические явления — это отражение жизни их божеств.
"Ведические небесные тела Раху и Кету стремятся контролировать Солнце и Луну среди планет, и считается, что во время таких фаз (затмений), независимо от того, что делает человек, он получает пользу от этого", — уверяет астролог Ачарья Шастри.
В средние века множество открытий было сделано именно в моменты Великих противостояний. Так, в сентябре 1877 года были открыты спутники Марса Фобос и Деймос, а на самой планете Джованни Скиапарелли смог разглядеть каналы. Сейчас на Красной планете бушуют пыльные бури, и увидеть там интересные детали вряд ли получится. Марс продолжает хранить свои тайны.
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