В Европе под 40: где спрятаться от палящего солнца

Пытаясь спастись от аномальной жары и угроз пожаров, британцы устремились на континент. Правда евро-тоннель из-за зноя закрыли, и все встали в пробке. Британия не справляется с горящими лесами и посевными полями, однако помощь вышедшему из ЕС островному королевству Брюссель и его соседи не предлагают. При этом очагами аномальной жары покрыта практически вся карта Старого Света.

Долгожданные каникулы в Польше оказались, по сути, сорваны. На берегу вынуждены оставаться те, кто рассчитывал охладиться в эти жаркие дни в Балтийском море. Всегда прохладная вода нагрелась до 25 градусов впервые за последние 12 лет. Море превратилось в цветущий зеленый пруд: 300 километров побережья и 50 пляжей закрыты. В воде бурно плодятся водоросли и циано-бактерии, которые вызывают у людей аллергию и тяжелые отравления.

Ученые бьют тревогу: из-за кислородного голодания в акватории Балтики даже могут появиться мертвые зоны. А вот для британцев, где сегодня зафиксирован самый жаркий день июля в истории, вплавь, по сути, — сейчас единственный способ пересечь Ла-Манш. Все поезда остановлены (им уже по четверть века, и кондиционеры не справляются). Самые настойчивые путешественники пересели на автомобили и встали в пробку у въезда в евро-тоннель. Ждать приходится больше шести часов, не сдвигаясь с места. Тень ищут на обочинах, где любой источник воды из шланга или фонтана на вес золота. Впрочем, никто не унывает.

А вот настроение у британских фермеров совсем другое: выгоревшие под солнцем поля, сухая трава, погибающий урожай, который не спасают даже частые поливы. Компании просят экономить воду, пересохли мелкие речки.

Когда на улице так душно, осмотр достопримечательностей в Париже уже не главное. Центром притяжения становится не Эйфелева башня, а фонтаны на Трокадеро. Они превратились в бассейны под открытым небом с прекрасным видом на французскую столицу. Пиковая отметка — на улице 38. Власти решили развесить по городу напоминания: пить много воды и постараться избегать долгих прогулок.

В Германии горят леса, в пепелище превратились уже 336 гектаров. Мешает справиться с огнем сухая жаркая погода и ветер, который быстро разносит пламя. Даже сильный дождь ситуацию не спасет, он должен идти, минимум, неделю, говорят пожарные, и просят людей воздержаться от посиделок на открытом воздухе.

В Бельгии вместо газонов тоже сплошная сухая выгоревшая трава. И, по мнению ученых, таких экстремальных погодный явлений дальше будет только больше. Виной всему изменения климата, которые грозят стать необратимыми. Жара в Европе продержится еще, как минимум, неделю, и лишь потом можно будет рассчитывать на относительную прохладу.