Москва: порезавший полицейскому лицо тоже ранен

У 33-го дома по Брестской улице в Москве неизвестный напал на комвзвода полка полиции по охране дипучреждений, нанеся ему несколько ножевых ранений. Правоохранитель был госпитализирован, злоумышленника ищут.

Известно, что преступнику лет 25-30, у него славянская внешность, он худощав. Его рост составляет 175-180 сантиметров, а на правой ладони имеются порезы. Он одет в темную куртку, синие джинсы, черные мокасины и вязаную шапку.

Ранее сообщалось, что пострадавший силовик получил ножом в лицо и голову. После нападения на столичного полицейского возбуждено дело, напоминает РИА Новости.