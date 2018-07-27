Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате Европы

Женская сборная России сумела обыграть итальянок на чемпионате Европы по водному поло, который в эти дни проходит в испанской Барселоне. Россиянки победили соперниц из Италии со счетом 14:8 и заняли итоговое пятое место на турнире.

В финале сразятся ватерполистки из Нидерландов и Греции. В матче за третье место сойдутся сборные Венгрии и Испании.

Напомним, что чемпионат Европы по водному поло завершится 27 июля.