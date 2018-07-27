Поцелуй Трампа стал сюрпризом для Юнкера

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в качестве приветствия на переговорах в Вашингтоне.

Об этом руководитель Еврокомиссии рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD, подчеркнув, что внезапный поцелуй Трампа стал для него сюрпризом, сам он себе такого не позволяет.

Юнкер подчеркнул, что не подозревал о том, что в Овальном кабинете находился фотограф, который запечатлел момент поцелуя, который потом Трамп опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

На снимке оба мужчины целуют друг друга в щеку. Подпись гласит, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные Трампом, любят друг друга.

25 июля в ходе переговоров в Вашингтоне Трамп и Юнкер договорились взять паузу во введении новых пошлин, чтобы решить существующие противоречия между сторонами. Глава Белого дома объявил, что, благодаря договоренностям, наступает "новая эра" в отношениях между Соединенными Штатами и Евросоюзом.