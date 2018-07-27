Армеец Дзагоев получил травму в матче за Суперкубок России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев не смог доиграть первый тайм матча за Суперкубок России против "Локомотива". Из-за травмы он был вынужден покинуть поле уже на 13-й минуте.

Встреча в Нижнем Новгороде, предваряющая старт чемпионата России по футболу сезона-2018/19, началась с атак армейцев. Опасный момент создал Алан Дзагоев, однако его удар парировал вратарь "железнодорожников" Гильерме.

Вскоре у полузащитника красно-синих возникли проблемы со здоровьем. На 13-й минуте Дзагоев был заменен на Георгия Щенникова. О характере его травмы пока ничего не сообщается.

Напомним, что на чемпионате мира в России хавбек ЦСКА повредил мышцы задней поверхности бедра в первой игре национальной команды против Саудовской Аравии. Дзагоев смог восстановиться лишь к четвертьфиналу со сборной Хорватии.

В настоящий момент завершился первый тайм матча на Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом". Счет – 0:0.