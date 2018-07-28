ЦСКА обыграл "Локомотив" и завоевал Суперкубок России

В Нижнем Новгороде состоялся матч за Суперкубок России между действующим чемпионом страны "Локомотивом" и серебряным призером прошедшего сезона ЦСКА. В основное время соперникам отличиться не удалось. Победу армейцам на 106-й минуте игры принес Хетаг Хосонов.

Начало первого тайма осталось за армейцами. Даже без Александра Головина, подписавшего ранее контракт с "Монако", команда Виктора Гончаренко смотрелась предпочтительнее "железнодорожников".

Хорошие моменты упустили сначала Витиньо, а затем и Алан Дзагоев: первый пробил рядом со штангой, а удар второго с близкой дистанции парировал Гильерме.

На 13-й минуте Дзагоев из-за травмы вынужден был покинуть поле. Его заменил Георгий Щенников. До перерыва соперникам отличиться так и не удалось.

Во втором тайме футболисты обеих команд стремились не доводить дело до дополнительного времени. Однако все усилия игроков свели на нет блестящие действия вратарей: Гильерме и Акинфеев не раз выручали своих партнеров.

Долгожданный гол случился уже в дополнительное время. На 106-й минуте матча мяч забил армеец Хетаг Хосонов. Итоговый счет — 1:0 в пользу ЦСКА. Отметим, что в конце встречи у "Локомотива" был удален Соломон Кверквелия за неспортивное поведение.