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27 июля 201823:39

На севере Канады лесные пожары вышли из-под контроля

EPA

На севере провинции Онтарио в Канаде бушуют крупные лесные пожары. Для борьбы с огнем местные власти запросили помощь из других регионов страны и из Мексики. Об этом сообщает телеканал CTV.

По информации противопожарной службы Онтарио, общая площадь пожара составляет порядка 30 тысяч гектаров. Сейчас в северной части провинции зафиксировано 45 очагов огня, но пожарные смогли взять под контроль лишь 30 из них и остановить там распространение пламени.

В тушении пожаров принимают участие более 150 спасателей из провинций Онтарио, Альберта, Британская Колумбия, Новая Шотландия и Саскачеван. Также в помощь канадцам своих пожарных прислала Мексика, передает ТАСС. В борьбе с огнем задействовано 10 вертолетов. О жертвах и пострадавших пока нет никакой информации.

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