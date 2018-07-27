Напавший на полицейского у посольства Словакии в Москве "засветился" на видеокамерах

Мужчина, напавший на полицейского в центре Москвы у посольства Словакии, попал в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около дома №33 по Брестской улице рядом с посольством Словакии неизвестный напал с ножом на полицейского и нанес ему несколько ранений. Пострадавший – командир взвода полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств, передает РИА Новости. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его личность сейчас устанавливается.

Как уточняется, нападавший попал в поле зрения нескольких видеокамер наружного наблюдения (в частности – на месте случившегося и недалеко от него, когда вышел из-за здания.

Представители Министерства внутренних дел сообщили приметы нападавшего. Это худощавый мужчина ростом 175-180 сантиметров, 25-30 лет на вид. На нем были темная куртка, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины и черная вязаная шапка. На правой ладони у него имеются порезы.

После нападения на полицейского в ГУ СК Москвы было возбуждено уголовное дело по статье №317 Уголовного кодекса РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").