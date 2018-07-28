В Айдахо заключенные-хакеры взломали тюремные счета и "заработали" $225 тысяч

В американском штате Айдахо несколько сотен заключенных смогли добавить на свои счета более 200 тысяч долларов, взломав электронную систему перевода денег. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на местное управление тюрем.

В результате аферы 364 заключенных сумели перевести на свои счета 225 тысяч долларов. Речь идет о специальных тюремных счетах, деньги с которых можно тратить только на определенные цели (например, продукты, одежду и книги в тюремном магазине).

В данном случае убытки потерпела частная компания JPay, разработавшая систему перевода денег, доступа в Интернет и переписки для заключенных. Компания смогла вернуть около 65 тысяч долларов из суммы убытков, передает РИА Новости.

Пока заключенные-должники не возместят ущерб, им перекрыт доступ к играм и скачиванию музыки. Также управление тюрьмы обвинило хакеров в административных нарушениях, что позднее может обернуться ужесточением условий содержания.