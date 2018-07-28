В Крыму празднуют 1030-летие Крещения Руси

1030-летие Крещения Руси празднуют и в Крыму. В Херсонесе, где первым таинство принял сам креститель Руси князь Владимир, верующие собрались у Свято-Владимирского храма. Там прошло всенощное бдение.

На торжества приехали более 10 тысяч паломников из многих регионов России, Белоруссии, Приднестровья, передает телеканал "Россия 24".

А основные торжества пройдут сегодня, 28 июля. В 6 утра — крестный ход, затем все переместится на территорию Херсонесского музея-заповедника. Центральным событием станет концерт, в котором выступит хор московского Сретенского монастыря.