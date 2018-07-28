Число жертв природных пожаров в Греции увеличилось до 87 человек

В Греции число жертв лесных пожаров возросло до 87 человек. Власти считают поджог основной версией.

Премьер-министр страны Алексис Ципрас взял на себя ответственность за политические последствия. На этом фоне оппозиция потребовала от него уйти в отставку.

Масштаб трагедии эксперты связывают с неблагоприятными погодными условиями — сильным штормовым ветром и высокой температурой воздуха.

А еще виноват режим жесткой экономии, который действует в Греции в последние годы. Из-за него службе пожарной охраны урезали финансирование, передает телеканал "Россия 24".