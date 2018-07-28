Полицейские оцепили башню Trump Tower в Нью-Йорке из-за подозрительных сумок

В пятницу, 27 июля, в кофейне сети Starbucks, расположенной на втором этаже фойе небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке были обнаружены четыре сумки с сотовыми телефонами и неким устройством. Все входы и выходы закрыты, здание оцеплено, сообщает телекомпания CNN.

Как уточняется, в настоящее время правоохранители проверяют помещения в поисках других подозрительных предметов.

Обитатели жилых квартир, расположенных в здании, собрались у входа в небоскреб, расположенный на Пятой авеню района Манхэттен.

В Trump Tower находится штаб-квартира компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу, напоминает ТАСС.