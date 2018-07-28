В Сети появились фотографии самого длительного в XXI веке лунного затмения

Самое длительное в XXI веке полное затмение Луны можно было наблюдать этой ночью почти на всей территории Земли, в том числе и России.

Солнце, Земля и Луна выстроились в один ряд. Тень от нашей планеты полностью затмила видимую поверхность Луны.

Атмосфера Земли лучше всего пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра. Поэтому в Интернете полно фотографий "кровавой луны".

А еще Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние и стал ярче Юпитера. Такое совпадение двух событий происходит один раз в 25 тысяч лет, передает телеканал "Россия 24".