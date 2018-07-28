Умер писатель Владимир Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался на 86 году жизни в ночь на субботу, 28 июля. Об этом сообщили в социальных сетях его друзья и коллеги.

Владимир Шендерович сообщил на своей странице в Facebook: "Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка…".

Также о кончине Владимира Войновича сообщил журналист Виктор Давыдов.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР), напоминает ТАСС. Он является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Монументальная пропаганда", "Москва 2042" и других. Писатель также известен благодаря текстам многих песен. Наиболее популярной стала "Четырнадцать минут до старта", посвященная космонавтике. В 2001 году Войнович был удостоен Государственной премии РФ за роман "Монументальная пропаганда".