В Японии отменили более 150 авиарейсов из-за приближающегося тайфуна

В субботу, 28 июля, авиакомпании Японии отменили не менее 150 внутренних рейсов из-ха приближающегося тайфуна "Джондари". Об этом сообщает телеканал NHK.

Изменения в расписании главным образом затронули маршруты, которые пролегают через центральные города Осака и Нагоя. Ожидается, что туда тропический шторм подойдет к вечеру сегодняшнего дня. Изначально тайфун "Джондари" должен был миновать территорию Японии, но он изменил свою траекторию в непосредственной близости от главного японского острова Хонсю, передает ТАСС. В настоящее время "Джондари" двигается со скоростью 40 километров в час в северо-западном направлении. Он может пройти через центральную и западную части Японии, затем выйти в Японское море и достичь побережья Корейского полуострова.

По информации метеорологов, скорость ветра в центральной части тайфуна составляет 40 метров в секунду, при порывах – превышает 50 метров в секунду. В западной и центральной частях страны ожидается выпадение 250-400 миллиметров осадков за сутки.

В начале июля из-за тайфуна "Прапирун" на Японию обрушились ливни, ставшие причиной наводнений и оползней. В результате погибли более 225 человек. Общий ущерб от удара стихии составил 76,7 миллиарда иен (порядка 680 миллионов долларов по текущему курсу).