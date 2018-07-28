Арабская коалиция нанесла шесть ударов по авиабазе и аэропорту столицы Йемена

В пятницу, 27 июля, арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла шесть ударов по международному аэропорту и авиабазе на севере Саны. Об этом СМИ сообщил источник в министерстве обороны страны.

Как уточняется, самолеты коалиции нанесли шесть последовательных авиаударов по авиабазе Эд-Дильми и аэропорту Саны, расположенным на севере Саны.

Бомбардировка с воздуха происходит на фоне большого количества других ударов военно-воздушных сил коалиции, передает РИА Новости. В течение последних часов было нанесено около 50 ударов по провинциям Ходейда, Амран, Райма, Саада и Хадджа.

С 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой – правительственные войска и ополчение, поддерживающие президента Абд Раббу Мансуру Хади. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает власти с воздуха и на земле.