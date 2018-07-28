В Бразилии разбился легкомоторный самолет: три человека погибли

В пятницу, 27 июля, в бразильском штате Пара разбился легкомоторный самолет. В результате ЧП погибли три человека, сообщает портал Globo.

Как уточняется, небольшой самолет упал в районе муниципалитета Сан-Фелис-ду-Шингу. В момент крушения на борту находились пять человек. Среди погибших – пилот воздушного судна передает РИА Новости.

По предварительной информации, пилот пытался совершить аварийную посаду, самолет ударился о землю и загорелся. Двух пострадавших пассажиров доставили в госпиталь.