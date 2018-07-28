3 угона, 3 аварии и нападение на полицейскую собаку: о ЧП в Денвере

В американском штате Колорадо житель Денвера менее чем за три часа угнал три автомашины, включая трактор, устроил три аварии и покусал полицейскую собаку. Такие данные сообщили представители офиса окружного прокурора.

На этой неделе местный житель Томас Буш проехал на тракторе по центру 2,5-милионного города.

По данным обвинения, 20 июля 37-летний Буш угнал джип, чуть позднее бросил его и угнал тягач. Врезавшись в легковой автомобиль, он выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с другой машиной, водитель которой получил серьезные травмы. Буш скрылся с места происшествия пешком, а затем угнал трактор стоимостью 70 тысяч долларов, принадлежащий местному управлению водных ресурсов.

Этого обвиняемому показалось мало, и он попытался угнать со стройки тяжелый карьерный погрузчик стоимостью 250 тысяч долларов. Попытка не удалась, и Буш, взломав по пути трейлер строителей, продолжил путь на тракторе.

К этому моменту за Бушем началась полицейская погоня, сообщает РИА Новости. Трактор снес ограждение школы, попавшееся на пути, и наконец остановился, врезавшись в еще один автомобиль. В процессе задержания Буш подрался с сотрудниками правоохранительных органов, пытался душить полицейскую собаку и укусил ее.

Окружная прокуратура Денвера предъявила Бушу обвинения по 23 пунктам. Среди них – опасное вождение, три пункта угона с отягчающими обстоятельствами, еще одна попытка угона, нападение с использованием автомобиля, бегство с места аварии, сопротивление аресту, угрозы и "жестокое обращение с полицейской собакой".

Мотивы действия обвиняемого пока неизвестны.

Первое судебное заседание по делу Томаса Буша состоится 30 июля.