Почти полторы тысячи семей вернулись в сирийскую провинцию Хомс

Уже около полутора тысяч семей вернулись в сирийскую провинцию Хомс после ее освобождения от боевиков. По словам местных властей, возвращение беженцев продолжится.

Для них создают благоприятные условия: в том числе при поддержке России восстанавливают водо- и электроснабжение, налаживают инфраструктуру.

Свою работу после нескольких месяцев реконструкции возобновил старейший городской рынок Нур Аль-Кабир, передает телеканал "Россия 24". Во время военных действий его разрушили террористы. Теперь туда возвращаются торговцы, и правительство Сирии предоставляет им налоговые льготы.