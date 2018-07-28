ДТП в Боливии: погибли девять человек

В пятницу, 27 июля, в центральной части Боливии автобус съехал в кювет. В результате ДТП погибли девять человек, еще шесть человек получили ранения, сообщает глава местного Управления по контролю за транспортом.

Как уточняется, среди погибших и пострадавших есть дети. Автобус принадлежит компании Danubio, передает ТАСС.

По предварительным данным, причиной аварии стали неисправные тормоза. Водитель автобуса, следовавшего в Санта-Крус из Ла-Паса, потерял управление на спуске.