"Есть рекорд": Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате

Впервые в истории воздухоплаванья рекордный перелет через Эльбрус на тепловом аэростате "Россия" совершил Виталий Ненашев, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края.

Рано утром воздушный шар стартовал у истоков реки Кубань в Карачаево-Черкесской Республике в сторону Кисловодска.

Из корзины аэростата Ненашев передал, что поднялся на 8300 метров над уровнем моря. "Рекорд и Эльбрус есть!", — цитирует слова Виталия Ненашева ТАСС.

Перелет проходил в рамках проекта "Поднять Россию", который реализуется благотворительным фондом святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) при содействии Фонда президентских грантов.

У аэростата "Россия" объем – 4000 кубических метров, это почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На его оболочке изображены государственный флаг Российской Федерации, а также флаги всех субъектов страны. Ранее аэростат "Россия" совершал перелет через Керченский пролив. Следующие точки перелета – озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. В рамках совершаемых полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению слоев атмосферы.