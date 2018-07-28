В Омске пять человек пострадали при обрушении лесов у здания "Транснефти"

В Омске пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов у здания компании "Транснефть – Западная Сибирь". О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Омской области.

Как уточняется, вызов об обрушении лесов поступил с улицы Нефтезаводской, 18. Это здание АО "Транснефть – Западная Сибирь". В настоящее время пострадавших везут в больницу скорой медицинской помощи №1. По предварительной информации, двое из них — в тяжелом состоянии, один – в среднем.

ГУ МЧС региона подтвердило информацию о ЧП.

"Транснефть — Западная Сибирь" входит в состав ПАО "Транснефть", напоминает ТАСС. Компания обеспечивает бесперебойную транспортировку нефти и нефтепродуктов в пяти регионах России на нефтеперерабатывающие заводы Дальнего Востока, Сибири и для поставки на экспорт.