Тренер ЦСКА Гончаренко: победа в Суперкубке – плод общей работы

После победы столичного ЦСКА в матче за Суперкубка России над земляками из "Локомотива" наставник армейцев Виктор Гончаренко отметил, что этот успех станет хорошим подспорьем для молодых футболистов его команды. Напомним, что единственный гол в игре забил 20-летний Хетаг Хосонов.

"Для молодых ребят эта победа будет хорошим подспорьем, они должны почувствовать порцию уверенности, что такое игра против сильного соперника, — цитирует Гончаренко ТАСС. — У нас была большая мотивация в этом матче на таком великолепном стадионе. Мы не могли играть плохо при таком количестве наших болельщиков. Матч с обеих сторон получился достаточно бескомпромиссным".

"Защитники проблем не вызывали, у нас было достаточно времени, чтобы попробовать все сочетания. Сегодня вы видели плоды нашей работы. Хотелось бы еще полузащитника, нападающего, а в защитной линии в количественном составе у нас все в порядке", — сказал Гончаренко.