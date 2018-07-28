Бразильский "Фламенго" подтвердил трансфер Витиньо

Бразильский форвард московского ЦСКА Витиньо переходит в "Фламенго". Клуб из Бразилии вслед за руководством армейской команды подтвердил, что нападающий возвращается на родину. Сумма трансфера футболиста оценивается в 10 млн евро, то есть примерно в те же деньги, что игрок был куплен ЦСКА.

Официальная презентация Витиньо в новой команде запланирована на воскресенье, 29 июля, перед домашним матчем "Фламенго" в чемпионата Бразилии против "Спорт Ресифи". Как уже сообщали Вести.Ru, контракт 24-летнего игрока с клубом из Рио-де-Жанейро рассчитан на четыре года.